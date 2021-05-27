Маас не исключил санкций против поставок газа через Белоруссию

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключил введения санкций в отношении поставок газа через территорию Белоруссии в связи с инцидентом с экстренной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair. 
Маас не исключил санкций против поставок газа через Белоруссию
  • Reuters

Об этом он заявил после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне.

«Этот вопрос тоже здесь частично рассматривался, но это скорее средне- и долгосрочная тема», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что необходимо провести детальные консультации по этому вопросу.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлениях Запада о связи России с инцидентом с самолётом Ryanair.

В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления. Также была задержана гражданка России Софья Сапега

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