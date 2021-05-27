Маас не исключил санкций против поставок газа через Белоруссию
- Reuters
Об этом он заявил после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС в Лиссабоне.
«Этот вопрос тоже здесь частично рассматривался, но это скорее средне- и долгосрочная тема», — цитирует его ТАСС.
Министр добавил, что необходимо провести детальные консультации по этому вопросу.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлениях Запада о связи России с инцидентом с самолётом Ryanair.
В воскресенье, 23 мая, в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
В данном лайнере летел Протасевич, которого задержали после приземления. Также была задержана гражданка России Софья Сапега.