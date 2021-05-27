Суд в Белоруссии рассмотрит жалобу на задержание Сапеги 28 мая
- Reuters
«Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, в суде Партизанского района Минска», — цитирует ТАСС адвоката.
Он добавил, что не знает, будет ли осуществлена доставка Сапеги на судебное заседание.
Ранее стало известно, что адвокат Сапеги подал жалобу на задержание россиянки.
Её подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.
Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.