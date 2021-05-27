Суд в Белоруссии рассмотрит жалобу на задержание Сапеги 28 мая

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Суд в Белоруссии рассмотрит жалобу на задержание гражданки России Софьи Сапеги в пятницу, 28 мая. Об этом сообщил её адвокат Александр Филанович.
Суд в Белоруссии рассмотрит жалобу на задержание Сапеги 28 мая
  • Reuters

«Суд состоится по месту нахождения органа, ведущего уголовный процесс, в суде Партизанского района Минска», — цитирует ТАСС адвоката.

Он добавил, что не знает, будет ли осуществлена доставка Сапеги на судебное заседание.

Ранее стало известно, что адвокат Сапеги подал жалобу на задержание россиянки.

Её подозревают в совершении в период с августа по сентябрь 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии.

Сапега была задержана в Минске 23 мая. Она летела в самолёте Ryanair вместе с Романом Протасевичем, основателем признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA.

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