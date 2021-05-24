Онищенко призвал не ехать в Турцию даже при отмене требования ПЦР-тестов

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Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко призвал не ехать в Турцию даже при отмене требования ПЦР-тестов.
Онищенко призвал не ехать в Турцию даже при отмене требования ПЦР-тестов
  • РИА Новости

«Они исходят из того, что в нашей стране всё нормально. Но другое дело, когда туристы будут возвращаться оттуда. И я бы вообще не советовал ехать в Турцию ни привитым, ни переболевшим», — заявил он в беседе с Life.ru.

Как отметил Онищенко, в России есть своё черноморское побережье.

Ранее сообщалось, что в Турции допустили отмену требования ПЦР-тестов на COVID-19 у россиян.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН оценил ситуацию с пандемией.

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