В Турции допустили отмену требования ПЦР-тестов на COVID-19 у россиян
- Reuters
«В России и так успешно справляются с пандемией. И количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днём увеличивается. Надеюсь, мы скоро перейдём на этот этап (отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде. — RT)», — цитирует его РИА Новости.
Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.
При этом прибывающих в Россию обязали сдать тест на коронавирус два раза.
Директор контрактно-исследовательской компании кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире.