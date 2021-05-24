В Турции допустили отмену требования ПЦР-тестов на COVID-19 у россиян

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Турция может отменить для россиян требование об обязательном предоставлении ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию с учётом уровня вакцинации и числа ежедневно выявляемых новых случаев COVID-19 в России, сообщил министр культуры и туризма республики Мехмет Нури Эрсой.
В Турции допустили отмену требования ПЦР-тестов на COVID-19 у россиян
  • Reuters

«В России и так успешно справляются с пандемией. И количество заболевших сокращается, и количество вакцинированных граждан с каждым днём ​​увеличивается. Надеюсь, мы скоро перейдём на этот этап (отмены обязательного ПЦР-тестирования при въезде. — RT)», — цитирует его РИА Новости.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня из-за ситуации с коронавирусом в этих странах.

При этом прибывающих в Россию обязали сдать тест на коронавирус два раза.

Директор контрактно-исследовательской компании кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал ситуацию с коронавирусом в мире.

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