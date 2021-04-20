Прибывающих в Россию после 1 мая обязали дважды сдавать тест на COVID-19
- РИА Новости
Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача и главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию России... необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней», — отмечается в документе.
Также Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из Турции и Танзании в Россию до 1 мая, два раза сдать тест на коронавирус.