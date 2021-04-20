Прибывающих в Россию после 1 мая обязали дважды сдавать тест на COVID-19

Роспотребнадзор обязал всех граждан, которые прилетят в Россию после 1 мая, дважды сдавать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача и главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию России... необходимо пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней», — отмечается в документе.

Также Роспотребнадзор обязал россиян, прибывающих из Турции и Танзании в Россию до 1 мая, два раза сдать тест на коронавирус.