Прибывающие из Турции россияне должны сдать тест на коронавирус два раза
- РИА Новости
Постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации.
«... пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.
Результат также надо повторно загрузить на единый портал госуслуг.
Постановление вступает в силу с 21 апреля.
По данным на 20 апреля, в течение суток в России выявили 8164 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8589 заболевших.
С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Также на этот период приостановлено авиасообщение с Танзанией.
Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.