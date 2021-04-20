Прибывающие из Турции россияне должны сдать тест на коронавирус два раза

Роспотребнадзор обязал россиян, которые прибывают из Турции и Танзании в Россию до 1 мая, дважды сдать тест на коронавирус.

Постановление главного государственного санитарного врача России опубликовано на официальном портале правовой информации.

«... пройти повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в срок до пяти дней с момента въезда на территорию Российской Федерации», — говорится в документе.

Результат также надо повторно загрузить на единый портал госуслуг.

Постановление вступает в силу с 21 апреля.

По данным на 20 апреля, в течение суток в России выявили 8164 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8589 заболевших.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила авиасообщение с Турцией. Также на этот период приостановлено авиасообщение с Танзанией.

Решение было принято в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.