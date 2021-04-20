За сутки в России выявлено 8164 случая коронавируса
- Reuters
Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 718 854 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
За сутки умерли 379 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 346 пациентов. Общее число летальных исходов — 106 307.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 343 229 пациентов. За сутки выздоровел 9631 человек, накануне — 6818.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране стабилизируется.