За сутки в России выявлено 8164 случая коронавируса

В течение суток в России выявили 8164 случая инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 8589 заболевших. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 4 718 854 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

За сутки умерли 379 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 346 пациентов. Общее число летальных исходов — 106 307.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 4 343 229 пациентов. За сутки выздоровел 9631 человек, накануне — 6818.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране стабилизируется.