Лавров предостерёг Анкару от поощрения агрессивных идей Киева по Крыму
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«На всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно чётко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России», — отметил он в интервью газете «Аргументы и факты».
Глава МИД России выразил надежду, что линия Анкары по данному вопросу будет скорректирована.
В апреле Лавров также предостерёг Турцию и другие страны от подпитки воинственных настроений Киева.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку «Крымской платформы» Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.
В октябре 2020 года он также заявлял, что Турция не признает Крым российским.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.