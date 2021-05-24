Лавров предостерёг Анкару от поощрения агрессивных идей Киева по Крыму

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Москва предостерегает Анкару от поощрения агрессивных инициатив Киева по Крыму, которые расценивает как посягательство на территориальную целостность России, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров предостерёг Анкару от поощрения агрессивных идей Киева по Крыму
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«На всех уровнях настоятельно рекомендуем турецким коллегам тщательно проанализировать ситуацию и перестать подпитывать милитаристские настроения Киева. Предельно чётко проводим мысль, что поощрение агрессивных украинских инициатив по Крыму равносильно посягательству на территориальную целостность России», — отметил он  в интервью газете «Аргументы и факты».

Глава МИД России выразил надежду, что линия Анкары по данному вопросу будет скорректирована.

В апреле Лавров также предостерёг Турцию и другие страны от подпитки воинственных настроений Киева.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку «Крымской платформы» Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.

В октябре 2020 года он также заявлял, что Турция не признает Крым российским.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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