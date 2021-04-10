Эрдоган изложил Зеленскому позицию Турции по Крыму
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«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде «Крымской платформы», которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму», — цитирует его ТАСС.
Кроме того, как пишет Anadolu, по мнению турецкого президента, главная цель состоит в том, чтобы Чёрное море «оставалось акваторией мира, спокойствия и сотрудничества».
В октябре 2020 года после встречи с Зеленским Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским.
Как отметили в Кремле, позиция Турции по Крыму является одним из разногласий между Москвой и Анкарой.
В марте российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США это не изменить.
Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.