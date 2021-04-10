Эрдоган изложил Зеленскому позицию Турции по Крыму

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским высказал свою позицию относительно Крыма.

«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма. Мы заявили, что поддерживаем инициативу Украины в виде «Крымской платформы», которая направлена на сближение международного сообщества по Крыму», — цитирует его ТАСС.

Кроме того, как пишет Anadolu, по мнению турецкого президента, главная цель состоит в том, чтобы Чёрное море «оставалось акваторией мира, спокойствия и сотрудничества».

В октябре 2020 года после встречи с Зеленским Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским.

Как отметили в Кремле, позиция Турции по Крыму является одним из разногласий между Москвой и Анкарой.

В марте российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Крым навсегда останется с Россией и Западу во главе с США это не изменить.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.