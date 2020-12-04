В Кремле назвали вопрос Крыма разногласием между Россией и Турцией
- РИА Новости
В Кремле отметили, что российско-турецкие отношения важны для обеих стран, а также для региональной безопасности и стабильности.
Песков заметил, что отношения России и Турции носят взаимовыгодный характер, а также основываются на принципах невмешательства во внутренние дела друг друга и на уважении интересов обеих сторон.
«Вместе с тем, разумеется, в наших отношениях есть и разногласия. Крым относится к серьёзным разногласиям, здесь у нас диаметрально противоположная точка зрения. Мы продолжим доводить до наших турецких визави нашу последовательную позицию по Крыму», — заявил Песков.
В октябре турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не признает Крым российским.
Крым стал российским регионом после референдума 2014 года, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией.