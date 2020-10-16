Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Короткая ссылка
Турция не признаёт и никогда не будет признавать «аннексию» Крыма. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом информирует Anadolu.
Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
  • Reuters

«Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым, а также политическое единство страны», — сказал глава государства.

Он добавил, что Турция считает Украину ключевой страной в плане обеспечения стабильности, мира, безопасности и процветания в регионе.

«Турция не признавала и не признает аннексию Крыма», — цитирует Интерфакс Эрдогана.

В августе 2019 года Эрдоган на встрече с Зеленским также заявлял, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

Позднее в турецкой партии Vatan отметили, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.  

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить