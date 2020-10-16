Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским

Турция не признаёт и никогда не будет признавать «аннексию» Крыма. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Стамбуле. Об этом информирует Anadolu.

«Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым, а также политическое единство страны», — сказал глава государства.

Он добавил, что Турция считает Украину ключевой страной в плане обеспечения стабильности, мира, безопасности и процветания в регионе.

«Турция не признавала и не признает аннексию Крыма», — цитирует Интерфакс Эрдогана.

В августе 2019 года Эрдоган на встрече с Зеленским также заявлял, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».

Позднее в турецкой партии Vatan отметили, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.