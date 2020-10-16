Эрдоган вновь заявил, что Турция не признает Крым российским
- Reuters
«Турция продолжит поддерживать территориальную целостность Украины, включая Крым, а также политическое единство страны», — сказал глава государства.
Он добавил, что Турция считает Украину ключевой страной в плане обеспечения стабильности, мира, безопасности и процветания в регионе.
«Турция не признавала и не признает аннексию Крыма», — цитирует Интерфакс Эрдогана.
В августе 2019 года Эрдоган на встрече с Зеленским также заявлял, что Анкара «не признавала и не признает незаконной аннексии Крыма».
Позднее в турецкой партии Vatan отметили, что Эрдогану следует признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнёром Москвы.
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.