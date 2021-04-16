В Кремле прокомментировали позицию Турции по Крыму

В Кремле надеются убедить Турцию в неправильности её позиции по Крыму, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил в поддержку «Крымской платформы» Киева по итогам переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле.

По его словам, Анкара поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и не признаёт «аннексию» Крыма.

Как отметил Песков, данное заявление относится к категории вопросов, по которым между странами по-прежнему «имеются серьёзные разногласия».

«Эти разногласия вряд ли можно урегулировать с украинской стороной. Но мы надеемся, что наша последовательная линия позволит нам всё-таки наших турецких партнёров убедить в том, что их нынешняя позиция не совсем правильная, точнее, совсем неверная в отношении Крыма», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он также назвал суверенным правом Турции выстраивать отношения с другими странами, включая Украину.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.