Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске.

«США решительно осуждают принудительное изменение направление полета между двумя странами ЕС, а также арест журналиста Романа Протасевича в Минске», — цитирует ТАСС Блинкена.

Он подчеркнул, что данный инцидент «поставил под угрозу жизни более 120 пассажиров, включая граждан США».

Блинкен также отметил, что Соединённые Штаты тесно координируют с партнёрами, в том числе с Евросоюзом, реакцию на инцидент с самолётом авиакомпании Ryanair

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Позднее сообщалось о его посадке в Вильнюсе.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

СК Белоруссии возбудил дело из-за ложного сообщения о минировании севшего в Минске самолёта.