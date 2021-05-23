Экстренно севший в Минске самолёт Ryanair прилетел в Вильнюс
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на портал Flightradar24.
Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.
Позднее сообщалось о его вылете из Минска.
В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.
СК Белоруссии возбудил дело из-за ложного минирования севшего в Минске самолёта.