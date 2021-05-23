Маас прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске

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Глава МИД Германии Хайко Маас прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске.
Маас прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске
  • AFP

«Тот факт, что рейс между двумя странами ЕС был вынужден сделать остановку под предлогом угрозы взрыва, является серьёзным посягательством на гражданскую авиацию в Европе. Мы очень обеспокоены сообщениями о том, что журналист Роман Протасевич был задержан таким образом. Такой акт не может остаться без очевидных последствий со стороны Европейского союза. Мы находимся в тесном контакте с заинтересованными партнёрами из ЕС. Предстоящий неформальный Совет Европы также должен изучить этот инцидент», — приводит РИА Новости текст заявления Мааса.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Позднее сообщалось о его посадке в Вильнюсе.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

СК Белоруссии возбудил дело из-за ложного минирования севшего в Минске самолёта.

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