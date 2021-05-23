Глава Евросовета прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске

Глава Евросовета Шарль Мишель прокомментировал инцидент с самолётом Ryanair в Минске.

«Этот инцидент не останется без последствий. Лидеры ЕС обсудят это беспрецедентное происшествие завтра в ходе Европейского совета», — приводит РИА Новости текст заявления Мишеля.

Ранее в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. Согласно имеющимся данным, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Позднее сообщалось о его посадке в Вильнюсе.

В данном лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.

СК Белоруссии возбудил дело из-за ложного сообщения о минировании севшего в Минске самолёта.