Боррель обсудил с президентом Колумбии пути урегулирования кризиса в стране
- Reuters
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.
Отмечается, что Боррель подчеркнул важность соблюдения прав человека и гражданских свобод, а также права на мирные протесты. В частности, он призвал Дуке к поиску решения кризиса «посредством диалога и переговоров».
Глава евродипломатии заявил, что предложил колумбийскому президенту поддержку ЕС в «снижении напряжённости, укреплении доверия и продвижении инклюзивного диалога».
С конца апреля в Колумбии происходят массовые беспорядки. Причиной протестов стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, согласно которой существенно повышались налоги. Дуке согласился изменить налоговую реформу, однако акции протеста продолжались.
За всё время беспорядков, по данным властей, погибли порядка 15 человек. Правозащитники и СМИ утверждают, что в протестах скончались более 40.