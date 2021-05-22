Боррель обсудил с президентом Колумбии пути урегулирования кризиса в стране

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с президентом Колумбии Иваном Дуке урегулирование внутреннего кризиса в стране и возможную поддержку Евросоюза.
Боррель обсудил с президентом Колумбии пути урегулирования кризиса в стране
  • Reuters
  • © Olivier Matthys

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление внешнеполитической службы ЕС.

Отмечается, что Боррель подчеркнул важность соблюдения прав человека и гражданских свобод, а также права на мирные протесты. В частности, он призвал Дуке к поиску решения кризиса «посредством диалога и переговоров».

Глава евродипломатии заявил, что предложил колумбийскому президенту поддержку ЕС в «снижении напряжённости, укреплении доверия и продвижении инклюзивного диалога».

С конца апреля в Колумбии происходят массовые беспорядки. Причиной протестов стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, согласно которой существенно повышались налоги. Дуке согласился изменить налоговую реформу, однако акции протеста продолжались.

За всё время беспорядков, по данным властей, погибли порядка 15 человек. Правозащитники и СМИ утверждают, что в протестах скончались более 40.

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