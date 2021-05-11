В Колумбии за время протестов погибли более 40 человек

В Колумбии за время беспорядков, начавшихся 28 апреля, погибли более 40 человек, сообщает LA FM со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека страны.

Согласно информации омбудсмена, за 14 дней национальной забастовки погибли 42 человека, в том числе один полицейский.

По обновлённым данным, за время беспорядков 168 человек продолжают числиться пропавшими без вести.

Ранее стало известно о 89 пропавших без вести во время протестов против налоговой реформы в Колумбии.

Причиной беспорядков стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, согласно которой существенно повышались налоги. На данный момент президент Колумбии согласился изменить налоговую реформу, однако акции протеста продолжаются до сих пор.