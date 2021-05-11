В Колумбии за время протестов погибли более 40 человек

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В Колумбии за время беспорядков, начавшихся 28 апреля, погибли более 40 человек, сообщает LA FM со ссылкой на данные аппарата уполномоченного по правам человека страны.
В Колумбии за время протестов погибли более 40 человек
  • Reuters

Согласно информации омбудсмена, за 14 дней национальной забастовки погибли 42 человека, в том числе один полицейский.

По обновлённым данным, за время беспорядков 168 человек продолжают числиться пропавшими без вести. 

Ранее стало известно о 89 пропавших без вести во время протестов против налоговой реформы в Колумбии.

Причиной беспорядков стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, согласно которой существенно повышались налоги. На данный момент президент Колумбии согласился изменить налоговую реформу, однако акции протеста продолжаются до сих пор.

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