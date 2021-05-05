В Колумбии за неделю протестов пропали без вести 89 человек

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Офис колумбийского омбудсмена получил 89 заявлений о пропаже людей за семь дней протестов против налоговой реформы, сообщает LA FM.
В Колумбии за неделю протестов пропали без вести 89 человек
  • Reuters

Аппарат колумбийского омбудсмена зарегистрировал обращения, связанные с предполагаемыми исчезновениями людей во время акции протеста.

«По меньшей мере 35 из них пропали без вести в эпицентре протестов, городе Кали, и в соседней Пальмире, где во время беспорядков также было зарегистрировано наибольшее количество смертей», — сообщает издание.

Кроме того, поступили данные о пропавших в Боготе, Барранкилье,  Медельине, а также в департаменте Киндио.

Ранее стало известно о 17 погибших во время протестов против налоговой реформы, которые в течение последних дней проходили в Колумбии. 840 человек получили ранения.

Причиной беспорядков стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, согласно которой существенно повышались налоги.

Позднее, после массовых протестов, президент Колумбии согласился изменить налоговую реформу, однако акции протеста продолжаются до сих пор.

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