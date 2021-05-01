Президент Колумбии согласился изменить налоговую реформу после массовых протестов
- Reuters
«Новый текст реформы не будет включать увеличение НДС на товары и услуги и не будет расширен», — написал представитель администрации президента Виктор Муньос.
Он добавил, что президент дал указание представителям министерства финансов и государственных кредитов в законодательном порядке разработать новый текст реформы.
Ранее сообщалось, что более 200 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Колумбии, 185 человек задержаны. Причиной беспорядков стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, согласно которой существенно повышались налоги.