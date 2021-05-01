Президент Колумбии согласился изменить налоговую реформу после массовых протестов

Короткая ссылка
Колумбийский президент Иван Дуке дал указание о разработке нового текста налоговой реформы после массовых протестов, прошедших по стране.
Президент Колумбии согласился изменить налоговую реформу после массовых протестов
  • Reuters

«Новый текст реформы не будет включать увеличение НДС на товары и услуги и не будет расширен», — написал представитель администрации президента Виктор Муньос.

Он добавил, что президент дал указание представителям министерства финансов и государственных кредитов в законодательном порядке разработать новый текст реформы.

Ранее сообщалось, что более 200 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Колумбии, 185 человек задержаны. Причиной беспорядков стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, согласно которой существенно повышались налоги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить