Президент Колумбии согласился изменить налоговую реформу после массовых протестов

Колумбийский президент Иван Дуке дал указание о разработке нового текста налоговой реформы после массовых протестов, прошедших по стране.

«Новый текст реформы не будет включать увеличение НДС на товары и услуги и не будет расширен», — написал представитель администрации президента Виктор Муньос.

Он добавил, что президент дал указание представителям министерства финансов и государственных кредитов в законодательном порядке разработать новый текст реформы.

Ранее сообщалось, что более 200 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Колумбии, 185 человек задержаны. Причиной беспорядков стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, согласно которой существенно повышались налоги.