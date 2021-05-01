В Колумбии в ходе беспорядков пострадали более 200 полицейских

Более 200 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Колумбии, 185 человек задержаны, сообщается в пресс-релизе Национальной полиции Колумбии.

«209 полицейских пострадали в результате нападений вандалов, 71 из них в Боготе и 68 в Кали», — цитирует РИА Новости сообщение полиции.

Отмечается, что среди задержанных восемь иностранных граждан и 16 несовершеннолетних.

Причиной беспорядков стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, предложенной президентом страны Иваном Дуке.

Отмечается, что помимо расширения применения НДС, налоговой базы и введения дополнительных сборов, предлагается в 2022 году обложить 10-процентным налогом все доходы населения свыше 2,4 млн песо в месяц, а в 2023 году понизить эту планку.

Ранее в Британии 15 полицейских пострадали в ходе беспорядков.