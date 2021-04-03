Число пострадавших полицейских в результате беспорядков в Белфасте возросло до 15
- Reuters
Об этом на своей странице в Twitter сообщила местная полиция.
«В общей сложности 15 полицейских получили травмы», — говорится в заявлении.
Отмечается, что протестующие бросали в полицейских различные предметы, в частности камни, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков.
Уточняется, что четверо полицейских из-за полученных травм не смогут выйти на работу.
Ранее сообщалось о восьми полицейских, пострадавших в результате беспорядков в Белфасте.