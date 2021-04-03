Число пострадавших полицейских в результате беспорядков в Белфасте возросло до 15

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Число сотрудников полиции, которые пострадали в результате беспорядков в британском Белфасте, увеличилось до 15.
Число пострадавших полицейских в результате беспорядков в Белфасте возросло до 15
  • Reuters

Об этом на своей странице в Twitter сообщила местная полиция.

«В общей сложности 15 полицейских получили травмы», — говорится в заявлении.

Отмечается, что протестующие бросали в полицейских различные предметы, в частности камни, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков.

Уточняется, что четверо полицейских из-за полученных травм не смогут выйти на работу.

Ранее сообщалось о восьми полицейских, пострадавших в результате беспорядков в Белфасте.

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