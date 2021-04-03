В Британии восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков

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В британском Белфасте восемь сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков.
В Британии восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление региональной полиции.

«Восемь офицеров пострадали в результате нападения участников беспорядков, которые бросали в полицейских ряд предметов, включая тяжёлые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков. Их травмы включают ожоги, травмы головы и ног», — говорится в заявлении.

Отмечается, что были задержаны семь человек.

Ранее в Румынии задержали порядка 200 человек в ходе беспорядков.

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