В Британии восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков

В британском Белфасте восемь сотрудников полиции пострадали в ходе беспорядков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление региональной полиции.

«Восемь офицеров пострадали в результате нападения участников беспорядков, которые бросали в полицейских ряд предметов, включая тяжёлые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков. Их травмы включают ожоги, травмы головы и ног», — говорится в заявлении.

Отмечается, что были задержаны семь человек.

Ранее в Румынии задержали порядка 200 человек в ходе беспорядков.