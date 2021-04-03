В Британии восемь полицейских пострадали в ходе беспорядков
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление региональной полиции.
«Восемь офицеров пострадали в результате нападения участников беспорядков, которые бросали в полицейских ряд предметов, включая тяжёлые кирпичи, металлические прутья, пиротехнические изделия и крышки люков. Их травмы включают ожоги, травмы головы и ног», — говорится в заявлении.
Отмечается, что были задержаны семь человек.
Ранее в Румынии задержали порядка 200 человек в ходе беспорядков.