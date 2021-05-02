Президент Колумбии объявил о введении войск в города, в которых идут протесты

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Колумбийский президент Иван Дуке дал приказ направить военных в города, в которых продолжаются протесты против налоговой реформы.

«Фактор военного присутствия будет действовать в городах, где есть большой риск для жизней граждан», — заявил Дуке, видео с выступлением которого опубликовано в его Twitter-аккаунте.

Колумбийский лидер заметил, что военные «обучены работать в городских условиях и будут оказывать поддержку полиции».

«Наша общественная сила гарантирует право на демонстрации, но также обеспечивает охрану общественного порядка», — сказал он.

Ранее сообщалось, что более 200 сотрудников полиции пострадали во время беспорядков в Колумбии, 185 человек задержаны. Причиной беспорядков стало возмущение граждан новой реформой налогообложения, согласно которой существенно повышались налоги.

Позднее, после массовых протестов, президент Колумбии согласился изменить налоговую реформу, однако акции протеста продолжились.

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