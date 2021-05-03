Не менее 17 человек погибли во время протестов в Колумбии
- Reuters
Об этом сообщает LA FM.
Отмечается, что среди погибших — один полицейский. Ранения получили 711 человек, в том числе 457 сотрудников правоохранительных органов.
Всего в манифестациях против налоговой реформы, которые проходили с 28 апреля по 2 мая, приняли участие 238 тыс. человек.
Сообщалось, что колумбийский президент Иван Дуке дал указание о разработке нового текста налоговой реформы после массовых протестов, прошедших в стране.
Также Дуке отдал приказ направить военных в города, в которых продолжаются протесты против налоговой реформы.