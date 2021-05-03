Не менее 17 человек погибли во время протестов в Колумбии

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Не менее 17 человек погибли во время протестов против налоговой реформы, которые в течение последних дней проходили в Колумбии.
Не менее 17 человек погибли во время протестов в Колумбии
  • Reuters

Об этом сообщает LA FM.

Отмечается, что среди погибших — один полицейский. Ранения получили 711 человек, в том числе 457 сотрудников правоохранительных органов.

Всего в манифестациях против налоговой реформы, которые проходили с 28 апреля по 2 мая, приняли участие 238 тыс. человек.

Сообщалось, что колумбийский президент Иван Дуке дал указание о разработке нового текста налоговой реформы после массовых протестов, прошедших в стране.

Также Дуке отдал приказ направить военных в города, в которых продолжаются протесты против налоговой реформы.

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