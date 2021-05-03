В Колумбии в ходе беспорядков ранены более 840 человек
- Reuters
«Наш долг — защищать тех, кто протестует, и тех, кто не протестует. Мы должны защищать граждан от тех, кто маскируется и использует эту толпу, чтобы терроризировать колумбийцев», — сказал министр.
По его словам, в ходе протестов были ранены «540 сотрудников Национальной полиции и 306 гражданских лиц».
Отмечается, что вандализму подверглись 94 банка, 254 магазина, 14 платных дорог, четыре статуи, 23 служебных автомобиля, 69 транспортных станций и 36 банкоматов. Были сожжены 20 автобусов общественного транспорта.
Ранее стало известно о 17 погибших во время протестов против налоговой реформы, которые в течение последних дней проходили в Колумбии.