В Колумбии в ходе беспорядков ранены более 840 человек

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В ходе общенациональных протестов в Колумбии более 840 человек получили ранения, из них 540 — сотрудники полиции, сообщает LA FM со ссылкой на заявление министра обороны страны Диего Молано Апонте.
В Колумбии в ходе беспорядков ранены более 840 человек
  • Reuters

«Наш долг — защищать тех, кто протестует, и тех, кто не протестует. Мы должны защищать граждан от тех, кто маскируется и использует эту толпу, чтобы терроризировать колумбийцев», — сказал министр.

По его словам, в ходе протестов были ранены «540 сотрудников Национальной полиции и 306 гражданских лиц».

Отмечается, что вандализму подверглись 94 банка, 254 магазина, 14 платных дорог, четыре статуи, 23 служебных автомобиля, 69 транспортных станций и 36 банкоматов. Были сожжены 20 автобусов общественного транспорта.

Ранее стало известно о 17 погибших во время протестов против налоговой реформы, которые в течение последних дней проходили в Колумбии.

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