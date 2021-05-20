Власти Колумбии опровергли данные о количестве жертв в ходе протестов

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Министр обороны Колумбии Диего Молано Апонте заявил, что в ходе беспорядков погибли порядка 15 человек, сведения других организаций о большем количестве жертв являются ложными.
Власти Колумбии опровергли данные о количестве жертв в ходе протестов
  • Reuters

«Прокуратура чётко установила, что убийств, непосредственно связанных с протестами, 15», — цитирует РИА Новости заявление Апонте.

Он добавил, что «информация часто используется для дискредитации, дезинформации или создания ложных новостей» и подчеркнул, что Генеральная прокуратура страны является «единственным официальным учреждением, которое уполномочено выдавать такую информацию».

Ранее сообщалось, что в Колумбии за время протестов погибли более 40 человек.

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