Власти Колумбии опровергли данные о количестве жертв в ходе протестов
- Reuters
«Прокуратура чётко установила, что убийств, непосредственно связанных с протестами, 15», — цитирует РИА Новости заявление Апонте.
Он добавил, что «информация часто используется для дискредитации, дезинформации или создания ложных новостей» и подчеркнул, что Генеральная прокуратура страны является «единственным официальным учреждением, которое уполномочено выдавать такую информацию».
Ранее сообщалось, что в Колумбии за время протестов погибли более 40 человек.