МЧС России сотрудничает с ВОЗ по поставкам Палестине медоборудования

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МЧС России совместно со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) прорабатывает вопрос поставок в Палестину необходимого медицинского оборудования, сообщили в российском МИД.
МЧС России сотрудничает с ВОЗ по поставкам Палестине медоборудования
  • Reuters

«По линии МЧС России прорабатывается вопрос реализации совместного с ВОЗ проекта поставки для нужд Минздрава Палестины десяти медицинских модулей для лечения неинфекционных заболеваний и десяти хирургических модулей», — цитирует ведомство РИА Новости.

Таким образом, в течение трёх месяцев лечение получат 100 тыс. пациентов. Эта помощь также позволит провести 1 тыс. хирургических операций, отметили в МИД России.

«В нынешних условиях такая помощь особенно востребована», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в МИД сообщили, что в условиях обострения на Ближнем Востоке Россия продолжит оказание гуманитарной поддержки народу Палестины.

Минздрав Палестины заявил, что около 50 тыс. жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за ракетных обстрелов со стороны израильской армии.

Посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль сообщил, что с начала обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 218 человек и ещё более 6,5 тыс. получили ранения.

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