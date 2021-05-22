В МИД России рассказали о гуманитарной помощи Палестине

В условиях обострения на Ближнем Востоке, Россия продолжит оказание поддержки народу Палестины, сообщили в МИД России.

В дипломатическом ведомстве отметили, что с 2014 года Россия ежегодно направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от 2 до 3 млн долларов США на обеспечение продовольственных нужд Палестины.

«Совокупно за этот период (включая взнос за 2020-2021 годы в размере 5 миллионов долларов США) нами было выделено 18 миллионов долларов США», — цитирует РИА Новости сообщение МИД России.

Также дипломаты заявили о поддержке Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва приветствует прекращение огня между Израилем и Палестиной.