Порядка 50 тысяч жителей сектора Газа остались без крова

Минздрав Палестины сообщил, что около 50 тыс. жителей сектора Газа лишились своих жилищ из-за ракетных обстрелов со стороны израильской армии.

«Вследствие израильских ударов порядка 50 тыс. граждан лишились крова и были вынуждены переселиться в убежища», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что условия, в которых оказались люди, представляют собой опасную среду для быстрого распространения коронавируса и иных заболеваний.

Палестинский Минздрав обратился с призывом к государствам мира оказать неотложную помощь для удовлетворения потребностей сферы здравоохранения сектора Газа на сумму $46,6 млн.

Ранее пресс-служба армии Израиля заявила, что около 4,3 тыс. ракет было выпущено по израильской территории из сектора Газа.

Режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС вступил в силу 21 мая в 02:00.