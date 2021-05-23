ЕК выделит €2,7 млн на подготовку контролирующих БелАЭС органов
- Reuters
«Контракт предусматривает предоставление услуг для оказания поддержки регулирующим органам Белоруссии, с тем чтобы они могли развивать свои возможности и потенциал», — говорится в документе.
На эти цели из европейского бюджета будет выделено €2,7 млн.
Предполагается, что проект ЕК поможет улучшить надзор и регулятивный контроль за радиационной и ядерной безопасностью на БелАЭС на ранних этапах эксплуатации.
Также он должен способствовать разработке законодательных положений по регулированию работы ядерных установок.
Кроме того, в Еврокомиссии рассчитывают, что в результате реализации проекта белорусский Госатомнадзор получит больше возможностей для проведения собственных независимых проверок и утверждения мер повышения безопасности, введённых на БелАЭС в результате стресс-тестов ЕС.
В феврале этого года Европарламент принял резолюцию, в которой предложил ЕК работать над приостановкой запуска Белорусской АЭС. В документе депутаты выразили обеспокоенность вопросами безопасности.
Первый энергоблок БелАЭС заработал на полную мощность 13 января.