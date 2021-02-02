Минэнерго Белоруссии рассказало о работе первого энергоблока БелАЭС

Минэнерго Белоруссии рассказало о работе первого энергоблока Белорусской АЭС.

«Первый энергоблок Белорусской атомной станции с момента включения в объединённую энергосистему страны выработал первый миллиард кВт-ч электроэнергии», — приводит ТАСС сообщение.

13 января в пресс-службе Министерства энергетики сообщили, что первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100% мощности.

Также премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о том, как Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) поможет сэкономить деньги. По его словам, только за счёт включения в систему первого энергоблока страна экономит порядка $750 тыс.