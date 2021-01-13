Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности

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Первый энергоблок Белорусской АЭС выведен на 100% мощности, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.
Первый энергоблок БелАЭС выведен на 100% мощности
  • Reuters

«12 января в 19:57 первый энергоблок Белорусской атомной электростанции выведен на номинальный уровень мощности», — проинформировали в пресс-службе.

Тепловая мощность блока составляет 3200 МВт, электрическая мощность — 1170 МВт.

Ранее премьер-министр Белоруссии Роман Головченко рассказал о том, как Белорусская атомная электростанция (БелАЭС) поможет сэкономить деньги. По его словам, только за счёт включения в систему первого энергоблока страна экономит порядка $750 тыс.

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