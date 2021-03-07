В Минэнерго Белоруссии рассказали о работах на втором блоке БелАЭС

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В Минэнерго Белоруссии заявили, что на втором блоке Белорусской атомной электростанции началась загрузка имитаторов тепловыделяющих сборок в корпус реактора.
В Минэнерго Белоруссии рассказали о работах на втором блоке БелАЭС
  • © Юлия Чичерина
  • РИА Новости

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«7 марта в 19:31 первый имитатор тепловыделяющей сборки (ТВС) загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС. Всего их будет загружено 163», — говорится в заявлении.

Как уточняет агентство, имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.

Ранее в Минэнерго Белоруссии оценили резолюцию Европарламента по БелАЭС.

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