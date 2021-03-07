В Минэнерго Белоруссии рассказали о работах на втором блоке БелАЭС
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- РИА Новости
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«7 марта в 19:31 первый имитатор тепловыделяющей сборки (ТВС) загружен в корпус реактора второго энергоблока БелАЭС. Всего их будет загружено 163», — говорится в заявлении.
Как уточняет агентство, имитаторы ТВС являются точной копией тепловыделяющих сборок, полностью повторяя их конструкцию. Они используются вместо штатных ТВС в период пусконаладочных работ для проверки реакторной установки на соответствие проектным характеристикам и требованиям безопасности.
Ранее в Минэнерго Белоруссии оценили резолюцию Европарламента по БелАЭС.