В Минэнерго Белоруссии оценили резолюцию Европарламента по БелАЭС

Министерство энергетики Белоруссии прокомментировало резолюцию Европарламента по поводу Белорусской атомной электростанции.

Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.

«Не имея убедительных аргументов, даже не дождавшись предварительного отчёта европейских экспертов ENSREG, которые на днях посетили станцию в рамках партнёрского обзора и работе которых Еврокомиссия уделяет так много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам «объективности и непредвзятости», принял откровенно политизированное решение», — отметили в Минэнерго.

В министерстве указали, что резолюция является наглядным примером применения двойных стандартов, далёких от объективной оценки и реального положения дел.

«Такой подход вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС», — добавляется в заявлении.

Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой предложил Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской атомной электростанции.