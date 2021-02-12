В Минэнерго Белоруссии оценили резолюцию Европарламента по БелАЭС
- Reuters
Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ведомство.
«Не имея убедительных аргументов, даже не дождавшись предварительного отчёта европейских экспертов ENSREG, которые на днях посетили станцию в рамках партнёрского обзора и работе которых Еврокомиссия уделяет так много внимания в последнее время, Европарламент, вопреки собственным принципам «объективности и непредвзятости», принял откровенно политизированное решение», — отметили в Минэнерго.
В министерстве указали, что резолюция является наглядным примером применения двойных стандартов, далёких от объективной оценки и реального положения дел.
«Такой подход вряд ли содействует укреплению доверия международного сообщества к системе регулирующего контроля ядерной безопасности ЕС», — добавляется в заявлении.
Ранее Европарламент принял резолюцию, в которой предложил Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской атомной электростанции.