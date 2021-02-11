ЕП призвал приостановить запуск Белорусской АЭС

Европарламент принял резолюцию, в которой предложил Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской атомной электростанции.

Об этом свидетельствуют итоги голосования на пленарной сессии.

За резолюцию проголосовали 642 из 692 евродепутатов.

В ЕП считают необходимым приостановить процесс запуска АЭС до тех пор, пока не будут полностью выполнены все рекомендации ЕС, пока «не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности, а также пока белорусское общество и соседние страны не будут должным образом проинформированы о принятых мерах».

«Депутаты Европарламента выражают серьёзную обеспокоенность по поводу безопасности Островецкой атомной электростанции в Белоруссии и требуют приостановить её коммерческий запуск», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ЕП.

Ранее Минэнерго Белоруссии рассказало о работе первого энергоблока БелАЭС.