ЕП призвал приостановить запуск Белорусской АЭС

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Европарламент принял резолюцию, в которой предложил Еврокомиссии работать над приостановкой запуска Белорусской атомной электростанции. 
ЕП призвал приостановить запуск Белорусской АЭС
  • Reuters

Об этом свидетельствуют итоги голосования на пленарной сессии. 

За резолюцию проголосовали 642 из 692 евродепутатов. 

В ЕП считают необходимым приостановить процесс запуска АЭС до тех пор, пока не будут полностью выполнены все рекомендации ЕС, пока «не будут приняты все необходимые меры по повышению безопасности, а также пока белорусское общество и соседние страны не будут должным образом проинформированы о принятых мерах».

«Депутаты Европарламента выражают серьёзную обеспокоенность по поводу безопасности Островецкой атомной электростанции в Белоруссии и требуют приостановить её коммерческий запуск», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы ЕП.

Ранее Минэнерго Белоруссии рассказало о работе первого энергоблока БелАЭС.

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