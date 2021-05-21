В Японии не будут сразу использовать препарат AstraZeneca для вакцинации населения
Об этом сообщает телеканал NHK.
По заявлению ведомства, такая осторожность связана с информацией о возможном возникновении тромбов у людей, привитых данной вакциной.
В связи с этим Минздрав Японии планирует сначала изучить соответствующие данные и установить возрастную категорию, подходящую для вакцинации лекарством AstraZeneca.
Ведомство должно принять решение по поводу выдачи официального разрешения вакцине AstraZeneca, а также американскому препарату Moderna.
Отмечается, что на данный момент единственной разрешённой в стране для использования вакциной от COVID-19 является препарат фирм Pfizer и BioNTech.
В марте сообщалось, что в Японии могут предоставить населению выбор вакцины от коронавируса.