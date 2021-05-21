В Японии не будут сразу использовать препарат AstraZeneca для вакцинации населения

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Японское министерство здравоохранения, труда и соцобеспечения не намерено сразу после одобрения в стране вакцины от коронавируса AstraZeneca начать её применение для вакцинации населения от COVID-19.

Об этом сообщает телеканал NHK.

По заявлению ведомства, такая осторожность связана с информацией о возможном возникновении тромбов у людей, привитых данной вакциной.

В связи с этим Минздрав Японии планирует сначала изучить соответствующие данные и установить возрастную категорию, подходящую для вакцинации лекарством AstraZeneca.

Ведомство должно принять решение по поводу выдачи официального разрешения вакцине AstraZeneca, а также американскому препарату Moderna.

Отмечается, что на данный момент единственной разрешённой в стране для использования вакциной от COVID-19 является препарат фирм Pfizer и BioNTech.

В марте сообщалось, что в Японии могут предоставить населению выбор вакцины от коронавируса.

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