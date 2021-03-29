В Японии могут предоставить населению выбор вакцины от коронавируса

Правительство Японии прорабатывает возможность создания структуры, которая позволила бы жителям выбирать, каким препаратом они будут вакцинированы от коронавируса.

«Мы изучим этот вопрос. В первую очередь нам необходимо создать систему, позволяющую избежать излишней загруженности пунктов вакцинации. В зависимости от региона возможны поставки нескольких разных вакцин. Тем не менее мы прорабатываем вариант, при котором на каждый отдельный пункт будет поступать только один вид вакцины», — приводит ТАСС слова генерального секретаря кабинета министров Кацунобу Като.

Ранее Япония подписала соглашения с компаниями AstraZeneca, Moderna, Pfizer на поставку препаратов от коронавируса. В общей сложности страна рассчитывает получить 310 млн доз. Разрешение на использование в Японии к настоящему времени получила только вакцина от Pfizer.

Ранее сообщалось, что японское правительство может одобрить применение ещё одной вакцины от коронавируса на территории страны в мае текущего года.