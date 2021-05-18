В МИД Австрии вызван посол Турции после заявлений Эрдогана

В МИД Австрии вызван посол Турции после заявлений турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Об этом РИА Новости сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство после того, как на зданиях федеральных ведомств Австрии были подняты флаги Израиля.

«После этих абсурдных высказываний президента Эрдогана турецкий посол сегодня в первой половине дня был вызван в МИД, чтобы ему совершенно ясно донесли позицию Австрии», — заявили в министерстве.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что флаг Израиля подняли над зданием его администрации в знак солидарности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт.