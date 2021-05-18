В МИД Австрии вызван посол Турции после заявлений Эрдогана

Короткая ссылка
В МИД Австрии вызван посол Турции после заявлений турецкого лидера Тайипа Эрдогана.
В МИД Австрии вызван посол Турции после заявлений Эрдогана
  • © Kurt Amthor/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Об этом РИА Новости сообщили в австрийском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее Эрдоган заявил, что проклинает австрийское правительство после того, как на зданиях федеральных ведомств Австрии были подняты флаги Израиля.

«После этих абсурдных высказываний президента Эрдогана турецкий посол сегодня в первой половине дня был вызван в МИД, чтобы ему совершенно ясно донесли позицию Австрии», — заявили в министерстве.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что флаг Израиля подняли над зданием его администрации в знак солидарности.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал палестино-израильский конфликт.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить