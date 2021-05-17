Эрдоган проклял австрийские власти за поднятие флага Израиля

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Президент Турции Тайип Эрдоган резко отреагировал на решение австрийских властей поднять над некоторыми федеральными зданиями в Вене израильские флаги.
Эрдоган проклял австрийские власти за поднятие флага Израиля
  • Reuters

«Я проклинаю австрийское правительство, которые вывесило израильский флаг на здании администрации канцлера. Поднять на своём государственном здании флаг террористического государства — значит отождествлять себя с террором. Видимо, Австрия пытается заставить мусульман заплатить за совершённый ею геноцид евреев», — приводит РИА Новости слова Эрдогана.

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявлял, что флаг Израиля подняли над зданием его администрации в знак солидарности.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху называл президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «антисемитским диктатором» и жаловался на ежедневный троллинг с его стороны. Нетаньяху заявлял, что Эрдоган «одержим» Израилем.

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