В ЕС прокомментировали разрушение офисов СМИ в Газе

Евросоюз выражает озабоченность в связи с разрушением офисов СМИ в секторе Газа. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

«СМИ должны иметь возможность работать независимо и в безопасности, особенно это важно в условиях конфликтов», — цитирует РИА Новости Стано.

Он подчеркнул, что разрушение офисов СМИ в секторе Газа вызывает беспокойство ЕС.

Ранее средства массовой информации потребовали от израильских властей предоставить детальное обоснование удара по зданию в Газе, где находились офисы нескольких международных новостных организаций.

15 мая ВВС Израиля нанесли авиаудар по 15-этажному зданию в секторе Газа, где находились офисы международных СМИ, в том числе AP и Al Jazeera.