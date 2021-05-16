СМИ потребовали от Израиля обосновать удар по офисам в секторе Газа

Короткая ссылка
Средства массовой информации потребовали от израильских властей предоставить детальное обоснование удара по зданию в секторе Газа, где находились офисы нескольких международных новостных организаций.

Об этом сообщает Associated Press, редакция которого, в том числе, располагалась в подвергнувшемуся удару здании.

«Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные могут нанести удар и разрушить здание, в котором находится бюро AP и другие новостные организации в Газе», — сказал генеральный директор агентства Гэри Прюитт.

Он отметил, что военные «давно знали местонахождение бюро и знали, что там есть журналисты».

15 мая ВВС Израиля нанесли авиаудар по 15-этажному зданию в секторе Газа, где находились офисы международных СМИ, в том числе AP и Al Jazeera.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить