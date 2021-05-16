СМИ потребовали от Израиля обосновать удар по офисам в секторе Газа

Средства массовой информации потребовали от израильских властей предоставить детальное обоснование удара по зданию в секторе Газа, где находились офисы нескольких международных новостных организаций.

Об этом сообщает Associated Press, редакция которого, в том числе, располагалась в подвергнувшемуся удару здании.

«Мы шокированы и напуганы тем, что израильские военные могут нанести удар и разрушить здание, в котором находится бюро AP и другие новостные организации в Газе», — сказал генеральный директор агентства Гэри Прюитт.

Он отметил, что военные «давно знали местонахождение бюро и знали, что там есть журналисты».

15 мая ВВС Израиля нанесли авиаудар по 15-этажному зданию в секторе Газа, где находились офисы международных СМИ, в том числе AP и Al Jazeera.