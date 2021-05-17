В Израиле рассказали об уничтожении субмарины ХАМАС в секторе Газа

Корабль ВМС Израиля и армейский беспилотник поразили на берегу Средиземного моря субмарину палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщили в пресс-службе израильской армии.

«Несколько подозреваемых были замечены у плавательного аппарата, который, предположительно, являлся образцом подводного военно-морского вооружения ХАМАС. Судно доставляли к берегу, и, похоже, подозреваемые намеревались направить его для совершения теракта в израильских водах», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что военный корабль и армейский БПЛА «нанесли удары на берегу по представителям ХАМАС и единице подводного вооружения с тем, чтобы устранить угрозу».

Ранее в израильской армии сообщили, что «истребители ВВС Израиля нанесли удар по шахте тоннеля ХАМАС в районе Хан-Юнис на юге сектора Газа».