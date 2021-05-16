КНР назвала ударом по перемирию в Афганистане начало вывода войск США

Пекин считает серьёзным ударом по перемирию в Афганистане решение США о начале вывода своих войск из этой страны, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

«Ван И отметил, что поспешный вывод США войск из Афганистана уже стал серьёзным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также отрицательно сказался на региональной стабильности», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

По мнению китайской стороны, соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие и предпринять скоординированные шаги.

Ван И также высоко оценил усилия Пакистана по достижению мира в Афганистане и выразил готовность продолжить реализацию совместных мер по укреплению стабильности в регионе.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.

Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и завершится к 11 сентября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских вооружённых сил.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что США оставляют Афганистан и афганский народ в очень сложном положении.