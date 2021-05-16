КНР назвала ударом по перемирию в Афганистане начало вывода войск США

Короткая ссылка
Пекин считает серьёзным ударом по перемирию в Афганистане решение США о начале вывода своих войск из этой страны, заявил глава МИД Китая Ван И в ходе телефонного разговора с пакистанским коллегой Шахом Мехмудом Куреши.
КНР назвала ударом по перемирию в Афганистане начало вывода войск США
  • Reuters

«Ван И отметил, что поспешный вывод США войск из Афганистана уже стал серьёзным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также отрицательно сказался на региональной стабильности», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.

По мнению китайской стороны, соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие и предпринять скоординированные шаги.

Ван И также высоко оценил усилия Пакистана по достижению мира в Афганистане и выразил готовность продолжить реализацию совместных мер по укреплению стабильности в регионе.

Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.

Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и завершится к 11 сентября.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских вооружённых сил.

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что США оставляют Афганистан и афганский народ в очень сложном положении

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить