КНР назвала ударом по перемирию в Афганистане начало вывода войск США
- Reuters
«Ван И отметил, что поспешный вывод США войск из Афганистана уже стал серьёзным ударом для процесса перемирия в Афганистане, а также отрицательно сказался на региональной стабильности», — говорится в заявлении на сайте МИД КНР.
По мнению китайской стороны, соседние с Афганистаном страны должны усилить взаимодействие и предпринять скоординированные шаги.
Ван И также высоко оценил усилия Пакистана по достижению мира в Афганистане и выразил готовность продолжить реализацию совместных мер по укреплению стабильности в регионе.
Ранее президент Афганистана Ашраф Гани не исключил возможности гражданской войны в республике после ухода войск США из страны.
Вывод американских войск из Афганистана начался 1 мая и завершится к 11 сентября.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон должен быть готов к любому развитию событий в Афганистане в связи с выводом оттуда американских вооружённых сил.
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отмечал, что США оставляют Афганистан и афганский народ в очень сложном положении.