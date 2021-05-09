Талибы заявили об ответственности США за ущерб жителям Афганистана

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Радикальное движение «Талибан»* возложило на США ответственность за все последствия, которые вызывает нарушение мирного соглашения, подписанного в Дохе в 2020 году.
Талибы заявили об ответственности США за ущерб жителям Афганистана
  • Reuters

Об этом сказал лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада в своём послании по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.

«Мы рассматриваем вывод сил США и других зарубежных стран как хороший шаг и настоятельно призываем к тому, чтобы все пункты соглашения в Дохе были выполнены. К сожалению, американская сторона к настоящему моменту неоднократно нарушала подписанное соглашение и причинила огромный человеческий и материальный ущерб мирным жителям», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ахундзады, «если Америка снова не сможет выполнить свои обязательства, то мир должен засвидетельствовать и привлечь к ответственности за все последствия».

Как ранее заявил президент США Джо Байден, вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября

«Талибан» предупредил США о последствиях нарушения соглашения, которое было достигнуто в Дохе и обязывает Пентагон вывести из Афганистана вооружённые силы к 1 мая.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

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