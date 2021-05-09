Талибы заявили об ответственности США за ущерб жителям Афганистана
- Reuters
Об этом сказал лидер «Талибана»* Хайбатулла Ахундзада в своём послании по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр, который отмечается в честь окончания поста в месяц Рамадан.
«Мы рассматриваем вывод сил США и других зарубежных стран как хороший шаг и настоятельно призываем к тому, чтобы все пункты соглашения в Дохе были выполнены. К сожалению, американская сторона к настоящему моменту неоднократно нарушала подписанное соглашение и причинила огромный человеческий и материальный ущерб мирным жителям», — цитирует его РИА Новости.
По словам Ахундзады, «если Америка снова не сможет выполнить свои обязательства, то мир должен засвидетельствовать и привлечь к ответственности за все последствия».
Как ранее заявил президент США Джо Байден, вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября.
«Талибан» предупредил США о последствиях нарушения соглашения, которое было достигнуто в Дохе и обязывает Пентагон вывести из Афганистана вооружённые силы к 1 мая.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.