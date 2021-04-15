Талибы предупредили США о последствиях нарушения сроков вывода войск

Движение «Талибан»* предупредило США о последствиях нарушения соглашения, которое было достигнуто в Дохе и обязывает Пентагон вывести из Афганистана вооружённые силы к 1 мая.

«Поскольку вывод войск откладывается на несколько месяцев и будет завершён к сентябрю, мы хотели бы заявить следующее: это решение является явным нарушением соглашения, достигнутого в Дохе, и невыполнением взятых на себя обязательств», — приводит заявление «Талибана»* РИА Новости.

Движение «настоятельно призывает Америку и все оккупирующие страны перестать оправдывать затягивание войны и немедленно вывести все свои силы из Афганистана».

Там также заявили, что теперь, «когда Америка нарушает соглашение», это открывает возможность моджахедам «принять все необходимые контрмеры».

«Поэтому ответственность за все будущие последствия будет лежать на американской стороне», — сообщили в «Талибане».

Как ранее заявил президент США Джо Байден, вывод американских войск из Афганистана начнётся 1 мая и завершится к 11 сентября.

Вывод американского контингента в Афганистане предусмотрен сделкой, которую 29 февраля 2020 года заключил Вашингтон с «Талибаном» в столице Катара Дохе.

Соединённые Штаты должны свернуть военное присутствие в республике в течение 14 месяцев, а талибы взяли на себя обязательство прекратить атаки на объекты США и Национальные силы обороны и безопасности страны.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.