Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины

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Украинский президент Владимир Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Зеленский поблагодарил США за поддержку суверенитета Украины
  • ©president.gov.ua

«Самое главное, (члены американской делегации. — RT) знают ситуацию в Донбассе. Я благодарен США за поддержку, сегодня это звучало. И действительно поддерживают, не только на словах, наш суверенитет, нашу территориальную целостность», — приводит РИА Новости его слова на встрече с американским госсекретарём Энтони Блинкеном.

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь посетит Киев с целью подтвердить «непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии».

В Кремле отмечали, что никто не собирается двигаться к войне из-за конфликта на Украине и никто не приемлет возможность такой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Также Песков рассказал, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва ею не является.

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