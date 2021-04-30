Госдеп анонсировал визит Блинкена в Киев

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В Госдепе анонсировали визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Госдеп анонсировал визит Блинкена в Киев
  • Reuters

«Госсекретарь 5—6 мая отправится в Киев, где встретится с президентом Зеленским, министром иностранных дел Кулебой, а также другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку со стороны США суверенитету и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии», — говорится в сообщении.

Как ранее отмечали в Кремле, никто не собирается двигаться к войне из-за конфликта на Украине и никто не приемлет возможность такой войны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что на территории Украины деэскалация может произойти лишь после отказа Киева от провокационных действий.

Также Песков заявлял, что украинская сторона с завидным упорством пытается представить Россию в качестве стороны конфликта, но Москва ею не является.

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