Гинцбург рассказал о серьёзном недостатке вакцины Moderna

Вакцина от коронавируса американской компании Moderna произведена с использованием РНК, в связи с чем вероятность смертельного исхода после укола этим препаратом намного выше, чем от вакцины AstraZeneca. Об этом заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Соответствующее заявление он сделал в связи с тем, что ранее Всемирный конгресс вакцин — 2021 признал препарат Moderna победителем в категории «Лучшая вакцина от COVID-19».

«Победу отдали несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделан препарат Moderna. — RT) намного превышает количество смертей на 100 тыс. от AstraZeneca», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

По его словам, вакцина Moderna и препарат Pfizer сделаны на одной платформе.

«Pfizer отдавать победу совсем было неприлично, потому что количество смертей там столько... в 25 раз больше, чем у AstraZeneca», — добавил Гинцбург.

Директор центра им. Гамалеи также считает экономическо-политическим решение экспертов Всемирного конгресса вакцин по препарату Moderna.

В апреле на странице вакцины «Спутник V» в Twitter было представлено исследование, проведённое на основе данных 13 международных органов здравоохранения, в котором указывалось, что смертность после прививки Moderna значительно выше, чем после вакцинации рядом других препаратов. В частности, по данному показателю её обогнала лишь вакцина Pfizer.