Гинцбург рассказал о серьёзном недостатке вакцины Moderna
- Reuters
Соответствующее заявление он сделал в связи с тем, что ранее Всемирный конгресс вакцин — 2021 признал препарат Moderna победителем в категории «Лучшая вакцина от COVID-19».
«Победу отдали несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделан препарат Moderna. — RT) намного превышает количество смертей на 100 тыс. от AstraZeneca», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.
По его словам, вакцина Moderna и препарат Pfizer сделаны на одной платформе.
«Pfizer отдавать победу совсем было неприлично, потому что количество смертей там столько... в 25 раз больше, чем у AstraZeneca», — добавил Гинцбург.
Директор центра им. Гамалеи также считает экономическо-политическим решение экспертов Всемирного конгресса вакцин по препарату Moderna.
В апреле на странице вакцины «Спутник V» в Twitter было представлено исследование, проведённое на основе данных 13 международных органов здравоохранения, в котором указывалось, что смертность после прививки Moderna значительно выше, чем после вакцинации рядом других препаратов. В частности, по данному показателю её обогнала лишь вакцина Pfizer.