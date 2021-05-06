Гинцбург рассказал о серьёзном недостатке вакцины Moderna

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Вакцина от коронавируса американской компании Moderna произведена с использованием РНК, в связи с чем вероятность смертельного исхода после укола этим препаратом намного выше, чем от вакцины AstraZeneca. Об этом заявил директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург рассказал о серьёзном недостатке вакцины Moderna
  • Reuters

Соответствующее заявление он сделал в связи с тем, что ранее Всемирный конгресс вакцин — 2021 признал препарат Moderna победителем в категории «Лучшая вакцина от COVID-19».

«Победу отдали несмотря на очевидное: количество смертей от РНК-содержащих вакцин (по этой технологии сделан препарат Moderna. — RT) намного превышает количество смертей на 100 тыс. от AstraZeneca», — приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

По его словам, вакцина Moderna и препарат Pfizer сделаны на одной платформе.

«Pfizer отдавать победу совсем было неприлично, потому что количество смертей там столько... в 25 раз больше, чем у AstraZeneca», — добавил Гинцбург.

Директор центра им. Гамалеи также считает экономическо-политическим решение экспертов Всемирного конгресса вакцин по препарату Moderna. 

В апреле на странице вакцины «Спутник V» в Twitter было представлено исследование, проведённое на основе данных 13 международных органов здравоохранения, в котором указывалось, что смертность после прививки Moderna значительно выше, чем после вакцинации рядом других препаратов. В частности, по данному показателю её обогнала лишь вакцина Pfizer.

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