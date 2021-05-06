Эксперты Всемирного конгресса вакцин назвали лучшую вакцину от COVID-19

Эксперты Всемирного конгресса вакцин — 2021 назвали лучшую вакцину от коронавируса. Соответствующая информация приведена на сайте, посвящённом данному мероприятию.

Как отмечает ТАСС, препарат американской компании Moderna победил в категории «Лучшая вакцина от COVID-19».

Российская вакцина «Спутник V» и препарат производства британско-шведской компании AstraZeneca попали в шорт-лист номинации.

Отмечается, что вакцина от компаний Pfizer и BioNTech «получила весьма высокую оценку».

Ранее в центре имени Гамалеи и Российском фонде прямых инвестиций заявили, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян.